Чемпион мира по боксу помог жителям Серпухова сделать необычный подарок на день рождения Путина

В Серпухове состоялось масштабное спортивное мероприятие, приуроченное ко дню рождения Владимира Путина. Организованное движением «Здоровое Отечество» событие собрало десятки участников в современном комплексе «Олимп», где чемпион мира по боксу Федор Чудинов и фитнес-инструктор Светлана Устинова провели массовую зарядку для всех желающих. Об этом сообщает REGIONS.

Спортсмен Чудинов подчеркнул значимость личного примера в пропаганде физической культуры, назвав спорт образом жизни, который помогает достигать любых целей. Акция была ориентирована преимущественно на молодежную аудиторию, с декларируемой целью вдохновить подрастающее поколение на регулярные занятия физкультурой.

Глава Серпуховского городского округа Алексей Шимко отметил воспитательную роль подобных мероприятий, указав, что демонстрация спортивных практик кумирами мотивирует детей на собственные достижения.

Отметим, что мероприятие прошло под девизом «Будь спортивным, как президент!», предложив альтернативный формат празднования через популяризацию физической активности.

Ранее сообщалось, что Москва и Тверь станут городами-участниками марафона Знание.Первые в ЦФО.