Черничный сезон начался в лесах Подмосковья раньше обычного

Черничный сезон начался раньше срока из-за благоприятных погодных условий, пояснил Филимонов. В этом году ожидается хороший урожай, добавил он.

«Эта ягода растает как на сухих участках, так и на болотистых территориях, в чаще густого леса, поэтому необходимо очень внимательно отнестись к своей безопасности при походе в лес», — напомнил зампред правительства региона.

В Комитете лесного хозяйства Московской области подчеркнули, что черника является одной из самых часто встречаемых ягод в лесах региона. Период ее сбора длится с июля по сентябрь. В ведомстве обратили внимание на то, что ягоды созревают постепенно, поэтому на одном кусте могут быть как спелые, так и недоспелые. При этом если собрать ягоды белого цвета, то они не дозреют.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал важность проведения работ по лесовосстановлению в регионе.