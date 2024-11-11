Черноголовской детской школе искусств исполнилось 60 лет

В честь этого знаменательного события состоялся праздничный концерт в стенах Дома ученых Черноголовки. На сцене были представлены интересные и яркие номера учеников школы и их преподавателей.

Черноголовская детская школа искусств всегда являлась центром формирования культурной среды городского округа. Добиться высокой репутации удалось благодаря работе в школе искусств профессионалов, которых привлекала основатель и первый директор школы Хидекель М. Д. Здесь преподавали солист Большого театра Черничкина Н.П., солисты музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Голубенко Э.Л., член Союза художников СССР Русанова В.Н. А с 1975 года учреждение стало одним из первых школ искусств в СССР.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ]

«За последние пять лет из стен школы вышло 320 выпускников. Более 20 из них поступили в средние специальные и высшие учебные заведения (Московский областной базовый музыкальный колледж им. Скрябина, Московский колледж им. Гнесиных, Академический колледж при Московской государственной консерватории им. П. Чайковского», — отметили в Администрации школы.

В нынешнее время в школе работают 50 преподавателей, которые получили образование в престижных вузах. Уровень их профессионального мастерства подтверждают награды. Пять сотрудников носят звание «Почетного работника общего образования РФ». Шесть преподавателей были удостоены звания Заслуженного работника культуры Московской области, а один — Заслуженного работника культуры РФ. 14 человек награждены Министерством культуры Московской области и наградами Губернатора региона.

В школе обучаются 500 человек, которым доступны различные специальности, в частности, отделения инструментального исполнительства, хорового, хореографического и художественного искусств.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ]

«ЧДШИ среди лидеров в Московской области по реализации предпрофессиональных программ, достигнуты такие показатели как стабильность контингента, высокий процент участия в творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня. Одаренные дети школы принимают участие в музыкально-просветительских концертах федерального и международного уровня: фонда «Новые имена», в программе концертов Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова в Московском международном Доме музыки (2021-2024)», — сообщили в Администрации школы.

Школа принимает участие в различных конкурсах. В частности, в рамках реализации национального проекта «Культура» проводит городской проект «Старинная музыка — детям». Для реализации программы для детей и молодежи «Музпросвет» школа сотрудничает с «Центром городского развития». Постоянными слушателями концертов и фестивалей являются семь тыс. человек в год, а это 1/3 часть от всего населения муниципалитета.