На прошлой неделе комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 153 объекта, наибольшее количество лотов — в округах Луховицы, Орехово-Зуевский и Павлово-Посадский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В заявочной кампании размещены более 30 лотов в Луховицах, более 60 — в Орехово-Зуевском и более 55 — в Павлово-Посадском.

Так, например, в Луховицах в собственность можно взять в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 12 соток, начальная цена на торгах составляет — 715 800 рублей.

Напомним, что детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

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