В подмосковные медучреждения закупили 71 единицу диагностического оборудования для беременных

С начала 2026 года в медицинские учреждения Подмосковья поступил 71 фетальный монитор на сумму порядка 45,5 млн рублей, оборудование предназначено для контроля состояния плода в период беременности и в процессе родов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В регионе создана эффективная система родовспоможения. На всех этапах — от постановки на учет до родов — с женщиной работают квалифицированные специалисты, проводятся необходимые скрининги и анализы», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что в целях повышения качества оказываемой медицинской помощи в регионе оснащают медорганизации современным оборудованием. Новые фетальные мониторы отслеживают ключевые физиологические параметры, что позволяет оценивать состояние ребенка и вовремя обнаруживать отклонения. Их поставили в 14 медорганизаций региона: областной НИИ акушерства и гинекологии имени В. И. Краснопольского, Видновский, Коломенский и Наро-Фоминский перинатальные центры, Дмитровскую, Клинскую, Раменскую, Серпуховскую и другие больницы. Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.