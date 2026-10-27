«Экономят»: Рената Литвинова призналась, что живет в холодной квартире в Париже

59-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о бытовых трудностях в своей парижской квартире, сообщает Super со ссылкой на фрагмент шоу «Живой Ургант».

По словам Литвиновой, ее жилье долго не отапливается. Она связывает это с экономией. При этом актриса не стала драматизировать ситуацию, но отметила, что не готова мириться с неудобствами.

«Мы живем в музее, и мы должны быть благодарны этому музею. Здесь очень красиво, здесь очень дружественно, но здесь есть некоторые осложнения. Ну, а где их нет?» — рассказала Рената.

Напомним, Литвинова покинула Россию в феврале 2022 года и обосновалась в Париже, где у нее есть собственная квартира. Находясь в эмиграции, она продолжает активную творческую и светскую жизнь, сотрудничая со всемирно известными модными домами.

Ранее сообщалось, что Рената Литвинова устроила фотосессию с меланхоличным настроением.