«Экономят»: Рената Литвинова призналась, что живет в холодной квартире в Париже
Super: Литвинова в шоу «Живой Ургант» рассказала о плохом отоплении в Париже
Фото: [соцсети]
59-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о бытовых трудностях в своей парижской квартире, сообщает Super со ссылкой на фрагмент шоу «Живой Ургант».
По словам Литвиновой, ее жилье долго не отапливается. Она связывает это с экономией. При этом актриса не стала драматизировать ситуацию, но отметила, что не готова мириться с неудобствами.
«Мы живем в музее, и мы должны быть благодарны этому музею. Здесь очень красиво, здесь очень дружественно, но здесь есть некоторые осложнения. Ну, а где их нет?» — рассказала Рената.
Напомним, Литвинова покинула Россию в феврале 2022 года и обосновалась в Париже, где у нее есть собственная квартира. Находясь в эмиграции, она продолжает активную творческую и светскую жизнь, сотрудничая со всемирно известными модными домами.
Ранее сообщалось, что Рената Литвинова устроила фотосессию с меланхоличным настроением.