«Спартак» впервые за два сезона возглавил Индекс силы команд КХЛ
«Спартак» впервые за два сезона возглавил Индекс силы команд КХЛ
Фото: [ХК «Спартак»]
Московский «Спартак» впервые за два сезона возглавил Индекс силы команд, сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Индекс силы — рейтинг, показывающий актуальную форму команд и определяющий, кто из них в текущий момент находится «на ходу».
По итогам минувшей недели «Спартак» поднялся на четыре позиции и занял первую строчку, второе место в рейтинге занимает «Металлург», на третью позицию переместились «Шанхайские Драконы».
«Спартак» шел на серии из шести побед, в последнем матче сумел взять одно очко, уступив «Дрэгонз» в серии буллитов (3:4).
Красно-белые занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 25 очков в 19 матчах. Лидирует на Западе «Локомотив» (28 баллов), а во всей лиге — «Металлург» (32).
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