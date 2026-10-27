ИИ помог жителям Подмосковья получить более 700 тыс. выписок из домовой книги

С начала 2026 года жители Подмосковья заказали выписку из домой книги на региональном портале госуслуг свыше 700 тыс. раз, искусственный интеллект, внедренный в услугу, упрощает получение выписки. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

По данным ведомства, это одна из самых востребованных услуг в регионе. Выписку из домовой книги могут получить собственники жилья, лица, имеющие или имевшие ранее регистрацию в этом жилом помещении, родственники и наследники умершего собственника. Услугу можно найти в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Жилищные документы». Для подачи электронного заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципальное образование, категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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