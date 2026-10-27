Коломенская галерея «Дом Озерова» примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств»
Коломенская галерея «Дом Озерова» присоединится к акции «Ночь искусств»
Фото: [Медиасток.рф]
Во вторник, 3 ноября, Коломенская картинная галерея «Дом Озерова» присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовят специальную программу с бесплатным посещением всех экспозиций галереи, работающих в этот день. В нее также войдут бесплатное посещение обзорной экскурсии по всем действующим выставкам галереи и лекции «Лики многонациональной России: образы народов нашей страны в отечественном изобразительном искусстве». Для посещения экскурсий и лекции необходима предварительная запись. Узнать подробности можно на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
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