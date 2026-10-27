В Коломне провели третий форум «серебряных» волонтеров Подмосковья

В Коломне провели третий региональный форум «серебряных» волонтеров Подмосковья, его участниками стали 100 активных жителей старшего поколения со всего региона. Мероприятие организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В этом году мы уже в третий раз проводим такой форум. Наши „серебряные“ волонтеры — это уникальный ресурс и настоящий пример для подражания. Они не только шьют и вяжут все необходимое для бойцов СВО, отправляя на фронт тонны гуманитарной помощи, но и проводят концерты в реабилитационных центрах, занимаются наставничеством», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участниками движения становятся женщины в возрасте от 60 лет и мужчины — от 65 лет. Сообщество помогает им найти себя после выхода на пенсию и сохранить социальную активность. В рамках форума они посетили экскурсию по Коломенскому Кремлю, прослушали презентацию о развитии и перспективах регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Кроме того, волонтеры из разных муниципальных образований рассказали о своих успешных проектах и поделились секретами вовлечения новых участников в ряды добровольцев.

Частью мероприятия стало выступление Яны Халгаевой, менеджера федеральной программы «Молоды душой» благотворительного фонда «Внуки». Спикер рассказала о системном развитии «серебряного» добровольчества в стране и поделилась с участниками федеральными методиками.

Среди участников форума — люди с богатой историей добрых дел. Многие из них ежедневно занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Например, Надежда Кустарева из Серпухова, которая ведет активную общественную деятельность уже более 10 лет.

Напомним, что обратиться в волонтерский штаб своего муниципалитета можно по ссылке. Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

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