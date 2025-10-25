Честь и достоинство учителей хотят защитить отдельным законом

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой разработать отдельный закон для защиты чести, достоинства и профессиональной репутации педагогов. По его мнению, такой нормативно-правовой акт должен закрепить право учителей на справедливое отношение со стороны учеников, родителей и школьной администрации, сообщает ТАСС .

Парламентарий подчеркнул необходимость принятия «закона прямого действия», который бы системно решал проблему защиты педагогов. Чернышов обратил внимание на распространенную практику: отдельные эпизоды, связанные с эмоциональной реакцией учителей, активно освещаются в СМИ, при этом зачастую игнорируются глубинные причины конфликтов, которые могли накапливаться в течение месяцев или даже лет.

Ключевым элементом предлагаемого закона должна стать «презумпция невиновности учителя» в школьных конфликтах. Чернышов отметил парадоксальную ситуацию: формально принцип защиты педагога существует, но на практике во многих случаях вина автоматически возлагается на преподавателя.

Парламентарий раскритиковал избыточное увлечение административными комиссиями при разборе инцидентов и выступил за четкие правовые механизмы вместо бюрократических процедур. По его словам, важно изменить саму тенденцию: вместо наказания педагогов за попытки наладить дисциплину необходимо защищать их от агрессии и необоснованных обвинений.

В заключение Чернышов обозначил целевую установку: закон должен создать условия, при которых руководители школ не боялись бы открыто защищать своих сотрудников, а не стремились к их увольнению ради избежания конфликтов.

