Четвертый съезд детских врачей стартовал в Подмосковье, сообщили в Минздраве региона. Площадкой проведения мероприятия стал музей-заповедник «Архангельское».

«Работа детских врачей требует огромной отдачи, внимания и профессионализма. Именно на их плечах лежит ответственность за наше общее здоровое будущее», - подчеркнул глава министерства Алексей Сапанюк.

По его словам, сейчас в области работают более двух с половиной тысяч детских врачей. Их участие в подобных съездах позволяет обмениваться лучшими практиками и опытом.

В рамках съезда пройдут тренинги, мастер-классы, онлайн-лекции. Свои доклады представят российские и иностранные специалисты. Также в ходе мероприятия прошла церемония награждения. Алексей Сапанюк вручил благодарственные письма от губернатора Подмосковья и Минздрава области представителям медучреждений других регионов, которые участвовали в проекте «Наш участковый врач».

Съезд продлится четыре дня, в нем примут участие более семи тысяч медиков из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.