Четыре человека ранены в результате удара ВСУ по травматологическому центру Донецка

Как сообщили в Минздраве ДНР, поздно вечером в среду, 20 декабря, враг в очередной раз обстрелял Донецк. Удар пришелся по Киевскому району города, снаряд попал в травматологический центр.

В результате вражеской бомбардировки были ранены четыре человека, среди пострадавших один из врачей медклиники. Он был сразу же отправлен в операционную, сейчас за жизнь мужчины борются медики.

Кроме того, как сообщил мэр Донецка Сергей Кулемзин в соцсетях, снарядами повреждены здание диспетчерской и контактная сеть. Под удар ВСУ также попало троллейбусное депо на улице Щорса.

«По предварительным данным, серьезно повреждены или уничтожены несколько троллейбусов», - написал Кулемзин.

Ранее стало известно, что боевые расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С группировки войск «Запад» в ходе нескольких успешных атак уничтожили укрепленные позиции украинских войск на Купянском направлении.