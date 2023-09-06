Четыре новых мобильных фельдшерско-акушерских пункта закупили для больниц Подмосковья

Почти девяносто миллионов рублей было направлено на закупку 4 мобильных ФАПов для Дмитровской, Павлово-Посадской, Ногинской и Одинцовской больниц. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что подобные передвижные комплексы позволяют сделать более доступной качественную диагностику для жителей отдаленных территорий. А благодаря наличию флюорографа, непосредственно во время выезда медицинский специалист также сможет провести диагностику органов дыхания.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что всего в этом году планируется поставить тринадцать таких комплексов на общую сумму почти триста миллионов рублей.

В настоящее время проводится оформление необходимой документации. После постановки на учет новые комплексы оперативно будут введены в работу. График выездов позднее будет опубликован на сайте медорганизаций и в соцсетях. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».