Инспекторы ГУСТ Подмосковья продолжают проверять пляжи и места отдыха у воды в регионе

Инспекторы подмосковного ГУСТ регулярно проверяют пляжи и места отдыха у воды, их в регионе свыше 200. С начала месяца сотрудникам удалось провести 652 проверки, было выявлено 474 нарушения, большинство из которых уже устранили.

«Основные нарушения, на которые инспекторы обращали внимание: мусор на территории, в некоторых местах требовалось осуществить покос травы, зафиксировано ненадлежащее состояние урн, скамеек. Работы в этом направлении будут продолжаться все лето, а команда ГУСТ проконтролирует своевременное устранение выявленных замечаний», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Министр напомнила, что в областном Минблаго также подготовили карту, где отмечены все официальные пляжи и места отдыха у воды, ознакомиться с ними можно здесь.