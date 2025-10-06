Что страшнее: ИИ или редактирование генов? Рейтинг медицинских угроз от россиян

Согласно совместному исследованию редакции «Новости, Наука, Hi-Tech» Mail.ru и II Международного симпозиума «Создавая будущее», каждый двадцать пятый житель России (4%) допускает, что развитие технологий способно подарить человечеству бессмертие. Данные опроса имеются в распоряжении «Газеты.Ru» .

Подавляющее большинство респондентов (72%) уверено, что технологии так или иначе увеличат продолжительность жизни, при этом 22% участников исследования полагают, что технический прогресс не окажет существенного влияния на ее длительность.

В вопросе о внедрении технологий в медицину мнения разделились: более половины россиян (53%) видят в этом в первую очередь новые возможности. Противоположной точки зрения придерживаются 6% опрошенных, считающие это угрозой. Еще 39% респондентов полагают, что последствия будут неоднозначными и принесут как возможности, так и риски.

Наибольшие ожидания граждане связывают с персонализированным лечением — 55% участников опроса видят в нем ключевой фактор будущего прогресса в медицине. Эксперты поддерживают эту точку зрения.

«Будущее медицины — это персонализация. Люди по-разному метаболизируют лекарства. У одних ферменты печени быстро разрушают препарат, и стандартная доза оказывается слишком маленькой. У других, наоборот, обычная дозировка может вызвать побочные эффекты. Это особенно важно для противоопухолевых средств, антикоагулянтов или антидепрессантов», — пояснил сотрудник научно-исследовательского центра LIFT, врач-онколог, кандидат медицинских наук Айрат Билялов.

По словам специалиста, данный подход кардинально изменит и профилактическую медицину, поскольку генетические маркеры позволят оценивать индивидуальные риски развития болезней. Заблаговременный подбор стратегии даст возможность начинать обследования раньше, целенаправленно контролировать такие показатели, как холестерин и давление, а также подбирать наиболее эффективные для конкретного человека диету и физические нагрузки, заключил Билялов.

Что касается потенциальных рисков, то, по мнению респондентов, главные опасности для человечества исходят от генетического редактирования (65%), искусственного интеллекта (57%), контроля за активностью генов (45%) и роботизации (41%).

В опросе приняли участие более 7000 человек из 50 регионов России.

