Что ждет «квартиры-призраки» в России? Кому передадут пустующее жилье?

Фото: [ Многоквартирный дом в ЖК «Высокий берег» для переселенцев в Лыткарино/Медиасток.рф ]

Сенаторы Российской Федерации выступили с законодательной инициативой, направленной на решение проблемы бесхозного жилья в многоквартирных домах.

В понедельник в Государственную Думу был внесен законопроект, устанавливающий правовой механизм для признания квартир пустующими, если их владельцы уклоняются от содержания своего имущества.

Авторы законопроекта убеждены, что заброшенные собственниками помещения часто становятся причиной серьезных проблем для всего дома. Отсутствие отопления и необходимого технического обслуживания в таких квартирах ведет к нарушению работы общедомовых инженерных систем и повреждению теплового контура здания, что негативно сказывается на условиях проживания добросовестных соседей.

Как прокомментировал в интервью РИА Новости член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике Олег Голов, жилье, официально признанное пустующим и от которого отказался собственник, может быть передано гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий.

«Муниципалитет получает возможность передать такое жилье нуждающимся гражданам, в том числе в качестве социального жилья», - уточнил Голов.

Он подчеркнул, что новый механизм не отменяет защиту прав собственности. Владельцев жилья проинформируют о возможности признания жилья пустующим заранее — это стандартная практика, которая сохраняется в действующем законодательстве.

Таким образом, главная цель предлагаемых изменений — снять финансовое бремя с добросовестных жильцов, которые вынуждены нести дополнительные расходы из-за владельцев, бросивших свои квартиры без присмотра.

Ранее сообщалось о том, что иностранку из Мытищ осудили на 4 года за аферу с жилищным сертификатом.