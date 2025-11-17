«Чтобы быстрее приехали». Мужчина соврал врачам о нападении медведя на подругу

Житель Вологодской области решил прибегнуть к отчаянной лжи, чтобы ускорить приезд медиков к своей травмированной подруге. Инцидент произошел во время их отдыха на загородной турбазе в Череповецком районе.

По неизвестной причине у девушки началось кровотечение из головы, однако ни она сама, ни ее спутник не смогли вспомнить, при каких обстоятельствах была получена эта травма.

Вместо того чтобы правдиво описать ситуацию диспетчеру службы скорой помощи, 33-летний мужчина сфабриковал драматическую историю, заявив о нападении дикого зверя. Как позже объяснил фигурант, этот вымысел был предназначен для того, чтобы медики среагировали максимально оперативно.

Однако подобная «медвежья услуга» обернулась для мужчины административным производством. Суд, рассмотрев материалы дела, признал его виновным по статье 19.13 КоАП РФ («Заведомо ложный вызов специализированных служб») и назначил наказание в виде денежного взыскания в размере одной тысячи рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебных органов региона.

