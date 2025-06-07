Чудеса у часовни: появились новые свидетельства чуда Ксении Петербургской

Журналист Роман Голованов поделился в материале aif.ru несколькими удивительными историями, подтверждающими, что святая Ксения Петербургская продолжает помогать людям и после своей смерти.

В день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, 6 июня, верующие вспоминают не только ее земной путь, но и чудеса, которые происходят у ее могилы и часовни на Смоленском кладбище.

Одна из таких историй — исцеление тяжелобольной женщины, которая долгое время не вставала с постели. Во сне к ней явилась Ксения Петербургская, утешила ее, а на следующий день женщина смогла встать. Позже, увидев икону святой, она узнала в ней ту самую незнакомку.

Также журналист вспомнил, что другая женщина из Брянской области, готовившаяся к операции по удалению опухоли, начала молиться Ксении Петербургской, читать акафисты и посетила ее часовню в Санкт-Петербурге. Когда она пришла в больницу, врачи не обнаружили опухоли. Операция потом вовсе не понадобилась.

Но помощь святой не ограничивается исцелениями. Ксения Петербургская поддерживает тех, кто ищет работу, решает жилищные вопросы или просто нуждается в духовном наставлении. Голованов рассказал историю своего знакомого — сотрудника правоохранительных органов, который был неверующим, пока к нему в дом не явилась женщина, велевшая ему идти в храм. Проснувшись, он нашел на улице молитвослов, а в церкви узнал в иконе Ксении ту самую гостью.

Напомним, что Ксения Петербургская, жившая в XVIII веке, еще при жизни славилась пророчествами и помощью нуждающимся. После смерти ее могила стала местом паломничества, а в 1988 году она была официально канонизирована РПЦ.

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