«Да, признаю». Подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге признал вину на допросе
СК подтвердило признание подозреваемым вины в убийстве ребенка
Фото: [Следственный комитет РФ в Москве/Медиасток.рф]
Видеоматериалы, обнародованные Следственным комитетом России в соцсети Max, содержат явное признание, подозреваемого в совершении убийства девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге.
На кадрах, помимо процедуры осмотра автомобиля с участием криминалистов, запечатлен момент допроса следователя задержанного.
На прямой вопрос о согласии с предъявляемым обвинением подозреваемый дал четкий и лаконичный ответ: «Да, признаю». Эта ключевая фраза прозвучала в рамках официального допроса и стала центральным элементом опубликованного СК РФ видео.
Напомним, мальчика пропал 30 января. Последний раз ребенка живым видели у шоссе — он садился в белый автомобиль. Номера этого автомобиля оказались решающей находкой, позволившей в кратчайшие сроки вычислить и задержать его владельца. Мужчина попытался бежать, но был быстро нейтрализован и доставлен в СИЗО.
Несмотря на первоначальные уверенные отрицания и полное непризнание вины, позднее 38-летний подозреваемый дал признательные показания, сознавшись в совершении тяжкого преступления. Злоумышленник рассказал, что посадил мальчика в машину, после чего лишил его жизни. Окончательной точкой в его признании стали координаты места, где было спрятано тело — один из местных водоемов, куда он его сбросил.
Ранее сообщалось о том, что у мужчины, убившего ребенка в Петербурге, нашли детское порно.