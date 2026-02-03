«Да, признаю». Подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге признал вину на допросе

На кадрах, помимо процедуры осмотра автомобиля с участием криминалистов, запечатлен момент допроса следователя задержанного.

На прямой вопрос о согласии с предъявляемым обвинением подозреваемый дал четкий и лаконичный ответ: «Да, признаю». Эта ключевая фраза прозвучала в рамках официального допроса и стала центральным элементом опубликованного СК РФ видео.

Напомним, мальчика пропал 30 января. Последний раз ребенка живым видели у шоссе — он садился в белый автомобиль. Номера этого автомобиля оказались решающей находкой, позволившей в кратчайшие сроки вычислить и задержать его владельца. Мужчина попытался бежать, но был быстро нейтрализован и доставлен в СИЗО.

Несмотря на первоначальные уверенные отрицания и полное непризнание вины, позднее 38-летний подозреваемый дал признательные показания, сознавшись в совершении тяжкого преступления. Злоумышленник рассказал, что посадил мальчика в машину, после чего лишил его жизни. Окончательной точкой в его признании стали координаты места, где было спрятано тело — один из местных водоемов, куда он его сбросил.

Ранее сообщалось о том, что у мужчины, убившего ребенка в Петербурге, нашли детское порно.