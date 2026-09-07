Дача уйдет под снег: что забывают сделать владельцы перед зимой

Осень — время, когда дачники массово закрывают сезон, но один забытый кран или непроверенный водосток могут превратить весеннее открытие в кошмар с потопом и ремонтом. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист по строительству Владислав Барышев напомнил о правилах консервации дачи, которые спасут от аварий и лишних трат. Первое и главное — вода. Ее нужно полностью слить из труб, бойлера, радиаторов, насосной станции и фильтров. Открыть краны и убедиться, что в нижних точках системы не осталось жидкости — это самое уязвимое место, где вода замерзает и рвет трубы.

Насосное оборудование в колодце или скважине Барышев советует либо демонтировать, либо надежно утеплить. Следующий шаг — крыша и водостоки. Листья и мусор, скопившиеся в желобах, не дадут талой воде уйти, и весной это обернется протечками. Если есть доступ на чердак, стоит проверить стропила на следы влаги и плесени.

Отдельное внимание — теплицам и легким конструкциям. Снеговая нагрузка может их обрушить, поэтому лучше снять с них все лишнее, а слабые каркасы — усилить или даже разобрать. Перед отъездом нужно закрыть окна и двери, убедиться в исправности замков и отключить все электроприборы, кроме тех, что отвечают за отопление — если оно остается включенным, обязательно проверить котел, автоматику и защиту от замерзания.



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