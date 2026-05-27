Дача без грядок: россияне массово отказываются от картошки и рассады

Картошка, лук, бесконечная прополка и ведра с урожаем — все это уходит в прошлое. Россияне массово пересматривают отношение к даче. Все больше людей строят загородные дома без единой грядки. Им не нужен огород, им нужен отдых. Исследователи говорят о новой эпохе «дач без забот». Об этом сообщает Lenta.ru.

Основатель сервиса аренды загородных домов Нина Доминго отметила: запрос на загородную жизнь не исчез, он трансформировался. Раньше дача ассоциировалась с тяжелым физическим трудом, консервацией и бесконечными хлопотами. Теперь же популярность набирает формат «дачи без забот», где человек приезжает просто переключиться. Все бытовые вопросы — уборка, подготовка пространства, иногда даже питание — берет на себя команда сервиса.

Эксперт подчеркнула: люди хотят проживать загородный опыт без тяжелых обязательств и постоянных вложений. Вместо того чтобы горбатиться на грядках все лето, они предпочитают отдыхать: барбекю, гамак, прогулки по лесу. Это отражение общей тенденции — ценность свободного времени растет, а физическое самообеспечение на своей земле теряет привлекательность. Особенно среди молодежи и жителей мегаполисов.

Тренд набирает обороты. Риелторы отмечают, что участки без плодородной почвы теперь продаются не хуже, чем бывшие колхозные поля. Покупателей интересует ландшафтный дизайн, а не возможность вырастить три ведра помидоров.

