За четыре года число россиян с диагностированными депрессиями и тревожными расстройствами выросло на 21,5% — с 281 до 341 тысячи новых случаев ежегодно. Но эти цифры отражают лишь тех, кто дошел до врача. Остальные годами молчат и мучаются, боясь, что их «заберут, поставят на учет и заклеймят». Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев в комментарии RuNews24.ru объяснил, где проходит грань между обычным стрессом и болезнью, а также как начать лечение без страха.

Статистика фиксирует тревожный скачок, но сухие цифры — лишь верхушка огромного невидимого айсберга. Тысячи людей годами остаются за рамками официальных диагнозов, потому что боятся последствий. И этот страх порой сильнее самой болезни.

Четыре сигнала: где грань между нормой и расстройством

Как понять, что привычное напряжение переросло в клиническую проблему? Крастелев, опираясь на разговоры с психотерапевтами и личный опыт общения с людьми, выделил несколько ключевых маркеров.

Первое — привязка к причине. Обычная тревога всегда имеет конкретный повод: экзамен, собеседование, сложный разговор. Событие прошло — и напряжение ушло. При клиническом расстройстве всё иначе: человек тревожится без видимой причины либо реакция на неё чрезмерно сильна — настолько, что мешает спать, есть и работать.

Второе — длительность. Если тревога не отпускает неделями и месяцами, если она стала привычным фоном существования, это уже не норма.

Третий сигнал — влияние на повседневную жизнь. Человек перестает справляться с обычными делами: не может выйти из дома, ответить на звонок, приготовить еду. Тревога буквально парализует.

Четвертое — физические проявления. Тахикардия без причины, потливость, дрожь, ком в горле, постоянное напряжение мышц. Тело словно застревает в режиме опасности.

Психотерапевты для точной диагностики используют специальные опросники, но для себя можно запомнить простое правило: если тревога мешает жить — это уже повод обратиться к специалисту.

Три пути для тех, кто боится идти к врачу

Страх перед психиатрией в России имеет глубокие корни. Учеты, клеймо на всю жизнь — эти ассоциации никуда не делись из массового сознания. Однако, по словам Крастелева, важно различать специалистов. Психиатр работает с тяжелыми расстройствами, часто с применением медикаментов. Психотерапевт и психолог помогают справляться с тревогой и стрессом, и обращение к ним не влечет никаких учетов. Это абсолютно конфиденциально.

Первый шаг, который советует эксперт, — начать с психолога в частном кабинете или онлайн-сервисе. Там никто никуда не сообщает.

Второй вариант — телефоны доверия. В Москве, например, работает телефон неотложной психологической помощи (051 с городского, 8 (495) 051 с мобильного) и горячая линия Единого центра поддержки (8 (495) 870-55-45). Анонимно, бесплатно. Можно просто выговориться и понять, куда двигаться дальше.

Третий путь — бесплатные консультации в центрах психологической поддержки. Московская служба психологической помощи, центры ментального здоровья, консультационные центры психического здоровья. Тоже анонимно, без направления.

Ещё один щадящий маршрут — через терапевта. Человек приходит к участковому врачу с жалобами на бессонницу, упадок сил, тревогу. Терапевт исключает соматические причины и дает направление к психотерапевту. Для многих такой путь психологически легче.

Политик признается, что на своих приемах постоянно сталкивается с этой проблемой. Люди приходят с бытовыми вопросами, а через пять минут разговора становится понятно: они просто не знают, куда деть собственную тревогу. Годами копят, терпят. Признаться: «Мне страшно, помогите» — для них позор. А терпеть — привычно.

Главное, что необходимо осознать: обращение за помощью — это не слабость. Это поступок сильного человека, который перестает мучиться и начинает решать проблему. Страх перед специалистом преодолевается первым шагом. Самым трудным. Но после него всегда становится легче.