Робинзон за деньги: мужчина три дня выживал на необитаемом острове без еды и воды

Робинзон XXI века — звучит гордо, но на деле оказалось мокро, голодно и страшно. 45-летний британец Пол Баунесс заплатил за право три дня провести на необитаемом острове в Тихом океане. Без еды, без питьевой воды, только нож и самодельная удочка. На второй день волны смыли его убежище, и он уснул голодным. А вот холодное пиво после «приключения» назвал лучшим в жизни. Об этом сообщает Lenta.ru.

В феврале 2026 года Пол Баунесс решил проверить себя на прочность. Пять дней инструкторы учили его отличать съедобных моллюсков от ядовитых, строить шалаш и добывать огонь. Затем его высадили на остров, взяв с него слово пользоваться только ножом, аптечкой и удочкой. Ни еды, ни воды.

В первый день все шло по плану: построил укрытие, набрал кокосов, поймал рыбу и сварил моллюсков. Правда, моллюски оказались отвратительными на вкус. Но съедобными. На второй день удача отвернулась — прилив разрушил убежище, рыба не ловилась. Пол остался без крова и без ужина. Спал голодный под открытым небом.

Третий день стал звездным часом: поймал две рыбы, обжарил мякоть кокоса и восстановил шалаш. А на четвертый за ним приплыла лодка спасателей. Баунесс признался, что у спасателей был ящик со льдом, холодное пиво и все такое — лучшее пиво, которое он когда-либо пробовал в своей жизни. Опыт изменил его взгляды. Теперь он не воспринимает базовый комфорт — крышу над головой, воду из крана и еду в холодильнике — как должное.

Ранее министр поймал двух змей голыми руками и позволил себя укусить.