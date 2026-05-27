В Подмосковье с начала мая устранили около 10 тыс. дефектов на детских площадках
В Подмосковье с начала мая 2026 года отремонтировали около 10 тыс. дефектов на детских площадках. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего ремонтных мероприятий провели в Павловском Посаде, Балашихе, Орехово-Зуево, Наро-Фоминске, Красногорске — 747, 567, 528, 482 и 442 соответственно.
Всего в регионе свыше 19 тыс. детских и спортивных площадок. Аварийные дефекты комплексов, которые влияют на безопасность граждан, устраняют в течение суток.
