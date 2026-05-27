В Подмосковье прошли региональные соревнования «Президентские состязания». Об итогах турнира рассказали в Министерстве образования Московской области.

В соревнованиях приняли участие 156 шестиклассников в составе 9 городских и 8 сельских команд. Ребята продемонстрировали свои силы в легкоатлетической эстафете, спортивном многоборье и подвижных играх.

В результате среди городских команд победу одержали представители Домодедовского лицея № 3 им. Героя Советского Союза Ю. П. Максимова, среди сельских — учащиеся школы № 28 Щелково. Победители представят Подмосковье на федеральном этапе соревнований. Он пройдет в сентябре в детском центре «Орленок».

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей Школьной лиги Подмосковья.