Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в опросе о потребности в зарядках для электромобилей
В Подмосковье проведут опрос о потребности в зарядках для электротранспорта
Фото: [Медиасток.рф]
Министерство энергетики Московской области запустит опрос для жителей на тему потребности в установке новых зарядных станций для электромобилей. Принять в нем участие можно будет на «Доброделе» с 1 июня по 31 июля.
«Развитие электромобильности — один из приоритетов экологической политики Подмосковья. Мы хотим, чтобы зарядная инфраструктура развивалась адресно: там, где она действительно нужна жителям», — отметил глава министерства Сергей Воропанов.
В министерстве напомнили, что зарядные станции инвесторы устанавливают за счет собственных средств. Решение о создании зарядки принимают, исходя из технической возможности подключения к электросетям.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу МОС АВС в Орехово-Зуеве.