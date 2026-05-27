Картошка у подъезда: можно ли сажать огород во дворе многоэтажки

В соцсетях набирают популярность видео, где граждане начали сажать картошку прямо возле жилых комплексов — рядом с клумбами и газонами. Один из таких мини-огородов появился во дворе дома в Дмитрове. Пользователи тут же начали спорить: законно ли вообще использовать придомовую территорию под грядки и могут ли жильцов за это оштрафовать. О том, где проходит граница между благоустройством и самовольным использованием двора, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По словам специалиста, прямого запрета на посадку овощей или других растений возле дома в российском законодательстве нет. Как отметил Капштык, придомовая территория относится к территории общего пользования, а потому многое зависит от отношения самих жителей и конкретной ситуации.

«Формально нигде не прописано, какие именно растения можно высаживать во дворе, а какие нельзя. Если люди спокойно относятся к тому, что возле дома растет картошка, а не декоративные цветы, то само по себе это нарушением не является», — пояснил юрист.

При этом он подчеркнул, что управляющая компания не является органом, который самостоятельно решает, что именно можно выращивать возле дома.

«Управляющая компания занимается обслуживанием дома и территории, но не выступает законодателем. Часто люди ошибочно считают, что без согласования с УК вообще ничего нельзя делать, хотя многие вопросы в реальности решаются самими жильцами», — отметил Капштык.

В то же время специалист уточнил, что при желании спорную ситуацию теоретически можно попытаться трактовать как несанкционированное использование общественной территории.

«Если кто-то захочет „докопаться“, всегда можно попытаться составить административный протокол под предлогом самовольного использования территории. Но на практике многое зависит от здравого смысла и того, мешает ли это окружающим», — добавил юрист.

По мнению Капштыка, подобные истории часто связаны не столько с попыткой сэкономить на продуктах, сколько с желанием людей заниматься привычным делом, общаться и благоустраивать пространство вокруг себя.

«Во многих странах сейчас, наоборот, развивают идею городских мини-огородов. Это и дополнительное озеленение, и возможность для людей проводить время вместе. Поэтому в таких ситуациях правильнее сначала разобраться в мотивах жителей, а не сразу искать повод для запретов и штрафов», — заключил эксперт.

