Сколько черешни можно съесть без вреда? Диетолог назвала нормы для взрослых и детей

Сезон черешни в разгаре, и руки так и тянутся к сладкой ягоде. Но диетолог Ольга Ямилова предупреждает: даже этот полезный продукт нужно есть мерой. Взрослому человеку за раз рекомендуется съедать не больше 300 граммов. А детям — еще меньше. Иначе рискуете заработать диарею, а диабетикам — скачок сахара. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-диетолог Ольга Ямилова назвала оптимальные порции черешни для разных возрастов. Взрослый здоровый человек может позволить себе 150-300 граммов в день. Это примерно горсть-другая ягод. Для детей старше семи лет — до 200 граммов. Для малышей от трех до семи лет — 80-100 граммов. А крохам от года до трех — всего 30-50 граммов. Им хватит нескольких ягодок.

Сама по себе черешня очень полезна. В ней много антоцианов, калия и витамина С. Она укрепляет сердце, сосуды, поддерживает иммунитет. Но при чрезмерном увлечении ягода начинает действовать как слабительное. Обилие клетчатки и фруктозы стимулирует перистальтику. Результат — диарея и боль в животе.

Особенно осторожными нужно быть диабетикам и людям с инсулинорезистентностью. Несмотря на сладкий вкус, в черешне действительно много фруктозы. А она при избытке нагружает печень и ухудшает чувствительность к инсулину. Ямилова советует таким пациентам не превышать 100-150 граммов в день и обязательно консультироваться с лечащим врачом.

