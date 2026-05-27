Минспорт Подмосковья: Академия «Красная Машина» объединит хоккей в регионе

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области рассказали жителям региона об Академии «Красная Машина», которая объединит хоккей в Подмосковье.

Академия создается на базе отделений областной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею. Она объединит более 1 тыс. спортсменов. Под ее брендом в области создается единая вертикаль подготовки хоккеистов от детской школы до Молодежной хоккейной лиги.

Со следующего сезона команды Подмосковья будут играть под единым брендом. Так, команда «Атлант» из Мытищ будет называть «Красная Машина Атлант». Отделение в Красногорске сохранит название «Красная Машина Юниор». Обе команды будут работать по единой системе на базе национальной программы развития хоккея «Красная Машина». Занятия будут бесплатными. В Мытищах создадут базу для набора хоккеистов младших возрастов. В Красногорске появится кластер для спортсменов средних и старших возрастов.

В рамках проекта также создадут команду Российской хоккейной лиги «Красная Машина Академия». Флагманом новой системы станет «Красная Машина Атлант». В команде будут готовить игроков для юниорских и молодежных сборных страны и формировать резерв для партнерских клубов из профессиональных лиг.

