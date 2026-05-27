Омбудсмен Подмосковья разъяснила порядок возврата средств за подписки на онлайн-сервисы

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила порядок возврата средств за подписки на онлайн-сервисы. С соответствующим вопросом к ней обратился житель Солнечногорска, который оформил подписку на онлайн-кинотеатр. После окончания пробного периода у него списали деньги за следующий месяц, несмотря на отказ продолжать пользоваться сервисом.

По словам Фаевской, согласно закону, онлайн-сервисы не могут использовать платежные данные потребителя, в отношении которых он выразил отказ от использования при расчетах. Они обязаны предоставить простой электронный способ заявить такой отказ – через личный кабинет или по электронной почте.

Если онлайн-кинотеатр списал деньги за следующий месяц подписки, а потребитель сразу же направил отказ, ему должны вернуть средства за вычетом стоимости фактически использованных дней с момента списания до момента отказа. Если отказ был совершен до списания, возврату подлежит вся сумма полностью.

Если сервис не возвращает деньги, можно направить в его адрес письменную претензию. Если это не поможет, следует подать жалобу в Роспотребнадзор и (или) обратиться в суд.

