Птаха рассказал, как стал масоном

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, который в нулевых был участником группы CENTR, а затем и «Легенды про...», неожиданно раскрыл подробности своей личной жизни, которые раньше скрывал от посторонних. Оказывается, музыкант уже давно состоит в масонском ордене. В интервью NEWS.ru он решил развеять мифы о тайном обществе и рассказал, как он туда попал и что ему это дает.

По словам Птахи, масоны вовсе не являются «тайной организацией», как принято считать. Скорее, это «организация с тайнами». Некоторые из членов ордена предпочитают скрывать свой статус, но это сугубо личное дело каждого.

Сам рэпер считает масонский уклад крайне интересным. По его словам, он помогает человеку развиваться как личность.

Давид рассказал, что впервые на мероприятие масонов его пригласили друзья, которые уже состояли в ордене. Птаха познакомился с «братьями», и со временем ему предложили вступить в их ряды.

Позже музыкант получил и повышение. Теперь он носит титул Досточтимого Мастера ложи России. Решение о присвоении этого звания было принято коллегиально — всеми участниками тайного общества.

Напомним, что Великая ложа России является единственной официально работающей масонской организацией на территории РФ. Она признана значительной частью масонских лож в разных странах мира. Ее основная задача — не заговоры и тайное управление миром, а благотворительная и просветительская деятельность.

