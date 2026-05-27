С червем в мозге и змеями в руках: министр голыми руками поймал двух полозов и позволил себя укусить

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший, который ранее признавался, что часть его мозга съел червь-паразит, вновь удивил публику. На этот раз политик голыми руками поймал двух змей, сплетшихся в клубок на патио во Флориде. И позволил себя укусить. Жена кричала «осторожнее», а кто-то за кадром назвал его сумасшедшим. Об этом сообщает Lenta.ru.

Министр в рубашке с галстуком подходит к углу открытого патио, где два черных полоза сплелись в страстном танце. Не колеблясь, он хватает их и зажимает обоих в правой руке. Жена Шерил Хайнс (известная актриса) волнуется: «Осторожнее!» В какой-то момент одна из змей все-таки кусает политика за левую руку. Кеннеди не обращает внимания. Таким образом он и его жена «выдворяют» полозов с территории.

Змеи, к слову, не ядовитые. Южные черные полозы безобидны для человека. Но сам факт — министр здравоохранения, ответственный за здоровье нации, рискует своими конечностями ради забавы. Он признавался, что подбросил тушу медвежонка в Центральный парк Нью-Йорка, отрезал пенис у мертвого енота и отпилил голову киту бензопилой. А также рассказывал, что в его мозге поселился червь-паразит, который «съел часть органа».

