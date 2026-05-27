Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на складе в Долгопрудном

Городская прокуратура Долгопрудного взяла на контроль установление причин пожара, который произошел в складских помещениях. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Возгорание произошло днем 27 мая в микрорайоне Павельцево. На данный момент пожар локализован на площади 4,7 тыс. кв. м.

Точные причины случившегося установят после ликвидации последствий возгорания по итогам пожарно-технической экспертизы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к прохождению пожароопасного периода в регионе.