Делаю 4 шага к чистому урожаю: агроном объяснил, как правильно законсервировать теплицу осенью

Комплексный алгоритм подготовки теплицы к зимнему периоду от агронома Леонида Суровцева:

Шаг 1. Генеральная уборка. Полный вынос и сжигание всех растительных остатков, сорняков и корней (их нельзя закладывать в компост из-за сохранения спор грибков до 3–4 лет). Мытье стен и каркаса мыльным раствором с добавлением купороса, с особым вниманием к щелям и стыкам.

Шаг 2. Дезинфекция конструкций. Использование серных шашек для окуривания герметичной теплицы (при температуре не ниже +10 °C) или опрыскивание 2–3% раствором медного купороса, бордоской жидкостью или 3% перекисью водорода.

Шаг 3. Обеззараживание и восстановление почвы. При сильном заражении — замена верхнего слоя грунта (20–30 см). При умеренном — внесение биопрепаратов («Фитоспорин», «Триходермин», «Байкал ЭМ-1») через 3–5 дней после химии, а также доломитовой муки (200–250 г на 1 кв. м) для раскисления.