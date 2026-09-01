Делаю 4 шага к чистому урожаю: агроном объяснил, как правильно законсервировать теплицу осенью
Оставлять теплицу неочищенной после сбора урожая — одна из главных ошибок дачников, ведущая к возвращению фитофтороза и кладоспориоза в новом сезоне. Подмосковный агроном подробно объяснил, как пошагово провести генеральную уборку, дезинфекцию конструкций, обеззараживание грунта и посев сидератов. Об этом рассказывает интернет-издание REGIONS.
Пошаговая осенняя обработка теплицы и восстановление грунта
Комплексный алгоритм подготовки теплицы к зимнему периоду от агронома Леонида Суровцева:
- Шаг 1. Генеральная уборка. Полный вынос и сжигание всех растительных остатков, сорняков и корней (их нельзя закладывать в компост из-за сохранения спор грибков до 3–4 лет). Мытье стен и каркаса мыльным раствором с добавлением купороса, с особым вниманием к щелям и стыкам.
- Шаг 2. Дезинфекция конструкций. Использование серных шашек для окуривания герметичной теплицы (при температуре не ниже +10 °C) или опрыскивание 2–3% раствором медного купороса, бордоской жидкостью или 3% перекисью водорода.
- Шаг 3. Обеззараживание и восстановление почвы. При сильном заражении — замена верхнего слоя грунта (20–30 см). При умеренном — внесение биопрепаратов («Фитоспорин», «Триходермин», «Байкал ЭМ-1») через 3–5 дней после химии, а также доломитовой муки (200–250 г на 1 кв. м) для раскисления.
- Шаг 4. Удобрение и сидерация. Внесение осенних удобрений под перекопку (суперфосфат, калийная соль, компост, зола) и посев сидератов (горчица, фацелия, овес, рожь) в сентябре с последующей заделкой зеленой массы в грунт.