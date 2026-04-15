Делегация с Кубани привезла помощь в фонд «Чистое сердце» в Дагестане

Делегация из Краснодарского края 13 апреля доставила в Дагестан гуманитарный груз для жителей, пострадавших от разрушительного паводка, который стал крупнейшим в республике за последние 100 лет. В состав делегации вошли молодой депутат Александр Кравченко, предприниматель Богдан Гаврилов, сотрудник администрации Александр Мусорин и активист Андрей Воронов. Они лично привезли собранную помощь в благотворительный фонд «Чистое сердце», который активно участвует в ликвидации последствий стихии, помогая жителям Дербентского района, включая полностью затопленный поселок Мамедкала.

Эта добровольческая инициатива стала возможной благодаря объединению усилий многих неравнодушных людей. К сбору подключились сотрудники администрации Черниговского сельского поселения, учащиеся, родители и педагоги школы № 11, коллектив спортшколы «Олимп» из Апшеронска, работники АО «Тандер» из Краснодара, активисты народного штаба Апшеронского района, председатель молодых депутатов Евгений Кантура, специалист по социальной работе Апшеронского КЦСОН Надежда Кравченко, а также предприниматели и жители села Черниговского и всего Апшеронского района. Свой вклад в общее дело внесли и сотрудники ГУ МВД по СКФО, которые ранее отправили в этот же фонд почти 22 тонны продуктов и предметов первой необходимости.