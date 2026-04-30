Алиметщикам не улизнуть: вот как теперь их будут разыскивать

В Счетной палате предложили ужесточить подход к розыску должников по алиментам и активнее использовать для этого систему «Паутина», которой пользуется ГИБДД, пишет ТАСС .

Речь идет о программном комплексе, связанном с камерами фиксации нарушений, через который можно отслеживать передвижение автомобилей. Идея появилась после анализа работы судебных приставов за 2022–2024 годы и часть 2025-го.

В отчете говорится, что, несмотря на общее сокращение числа исполнительных производств по алиментам, между количеством завершенных дел и теми, что продолжают висеть в работе, сохраняется заметный разрыв. При этом с 2022 года приставам удалось найти 58,3% скрывавшихся алиментщиков, а вот транспортных средств должников — только 8,1%. В Счетной палате считают, что одна из причин в том, что у службы нет данных о передвижении машин в режиме реального времени.

Кроме того, аудиторы предложили расширить время, когда приставы могут проводить исполнительные действия по алиментным делам. Сейчас это разрешено в рабочие дни с 6:00 до 22:00, но Минюсту рекомендовали вместе с другими ведомствами подготовить поправки, которые позволят работать и в нерабочие дни, и ночью — с 22:00 до 6:00. Параллельно МВД и ФССП хотят поручить до 1 ноября 2026 года определить порядок передачи приставам данных из системы «Паутина».

