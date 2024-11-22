Демонтажные работы стартовали в здании Центра образования в Красноармейске

Бригады в рамках демонтажных работ убирают старую штукатурку со стен и потолков, расчищают пространства и работают перфораторами на участках, где это необходимо. Прежнее покрытие устраняют равномерно, стараясь не повредить конструкций и основание. Весь строительный мусор, образовавшийся в ходе работ, выносят из помещений сразу.

В конце всех работ здание на 5 484,5 квадратных метров станет комфортнее для обучения детей, а это не меньше 467 школьников. На время ремонта их переместили во второй корпус образовательного центра. Вернуться в родные классы они смогут не раньше следующего учебного года. Сам объект сдадут в августе 2025-го.