День народного единства: сколько должны заплатить за работу в праздник
ОП: работа в дни праздников оплачивается не менее чем в двойном размере
Фото: [istockphoto.com/Mirel Kipioro]
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров разъяснил порядок оплаты труда в государственные праздничные дни — в том числе в День народного единства (4 ноября), сообщает ТАСС.
Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, 4 ноября — нерабочий праздничный день. А ст. 153 ТК РФ устанавливает, что работа в такой день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.
- Механизм расчета зависит от системы оплаты труда:
- Сдельщики получают не менее чем по двойным расценкам.
- Работники с дневными или часовыми ставками — не менее двойной ставки.
Сотрудники на окладе — не менее одинарной дневной/часовой ставки сверх оклада, если работа в праздник укладывается в месячную норму. Если работа превышает норму, выплачивается не менее двойной ставки сверх оклада.
При этом конкретные размеры оплаты могут быть закреплены:
- в коллективном договоре;
- в локальном нормативном акте (с учетом мнения представительного органа работников);
- в трудовом договоре.
Машаров подчеркнул: требование о минимальной двойной оплате распространяется на всех работников без исключения. «Все работники равны перед законом, и, соответственно, если их привлекают к работе в нерабочий праздничный день, то оплата труда должна быть в соответствии со статьей 153 ТК РФ», — отметил он.
