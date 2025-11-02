День народного единства: сколько должны заплатить за работу в праздник

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров разъяснил порядок оплаты труда в государственные праздничные дни — в том числе в День народного единства (4 ноября), сообщает ТАСС .

Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, 4 ноября — нерабочий праздничный день. А ст. 153 ТК РФ устанавливает, что работа в такой день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Механизм расчета зависит от системы оплаты труда:

Сдельщики получают не менее чем по двойным расценкам.

Работники с дневными или часовыми ставками — не менее двойной ставки.

Сотрудники на окладе — не менее одинарной дневной/часовой ставки сверх оклада, если работа в праздник укладывается в месячную норму. Если работа превышает норму, выплачивается не менее двойной ставки сверх оклада.

При этом конкретные размеры оплаты могут быть закреплены:

в коллективном договоре;

в локальном нормативном акте (с учетом мнения представительного органа работников);

в трудовом договоре.

Машаров подчеркнул: требование о минимальной двойной оплате распространяется на всех работников без исключения. «Все работники равны перед законом, и, соответственно, если их привлекают к работе в нерабочий праздничный день, то оплата труда должна быть в соответствии со статьей 153 ТК РФ», — отметил он.

Ранее сообщалось, что назван продукт, который разрушает суставы.