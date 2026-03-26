«Деньги не "зависают" в УК». Более 392 тысяч дончан перешли на прямые договоры в «Госуслугах Дом»

Сервисом пользуются уже более 392 тысяч жителей, сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

Если раньше соседи в чатах спорили о мелочах, теперь они решают серьезные финансовые вопросы: например, как перейти на прямые платежи ресурсникам, минуя управляющую компанию.

Почему выгодно платить напрямую?

В ведомстве пояснили, что для этого необходимо заключить прямые договоры. Тогда деньги за воду и тепло не «зависают» на счетах УК, а идут сразу в водоканал или теплосети. Это защита от долгов организации: даже если у управляющей компании возникнут проблемы, ваши платежи поставщики получат вовремя.

Напрямую можно оплачивать:

• холодное и горячее водоснабжение;

• водоотведение;

• отопление;

• вывоз мусора.

Необязательно переводить все услуги сразу. Допустимо платить напрямую только за воду, а остальное — через УК.

Как перейти на новую систему

Обсудить идею с соседями проще всего в домовом чате приложения «Госуслуги Дом». Это официальный и безопасный канал связи.

Если большинство согласно, проведите собрание — сделать это можно онлайн в том же приложении. Важно: обязательно указать дату перехода на прямые расчеты. Если этого не сделать, решение вступит в силу только через 90 дней.

Чтобы переход одобрили, необходимо набрать «50% плюс один голос». Решение принимается сразу для всего дома — перевести на прямую оплату лишь несколько квартир не получится. После этого в течение 10 дней уведомьте поставщика, отправив ему копию протокола собрания.

Приложение «Госуслуги Дом» доступно для всех смартфонов. Оно экономит время на визиты в инстанции и позволяет держать финансы под контролем в одном окне.