«Деньги не "зависают" в УК». Более 392 тысяч дончан перешли на прямые договоры в «Госуслугах Дом»
Жители Ростовской области массово переходят на прямые платежи поставщикам
В Ростовской области приложение «Госуслуги Дом» превратилось в главный инструмент управления многоквартирными домами.
Сервисом пользуются уже более 392 тысяч жителей, сообщили в региональном министерстве ЖКХ.
Если раньше соседи в чатах спорили о мелочах, теперь они решают серьезные финансовые вопросы: например, как перейти на прямые платежи ресурсникам, минуя управляющую компанию.
Почему выгодно платить напрямую?
В ведомстве пояснили, что для этого необходимо заключить прямые договоры. Тогда деньги за воду и тепло не «зависают» на счетах УК, а идут сразу в водоканал или теплосети. Это защита от долгов организации: даже если у управляющей компании возникнут проблемы, ваши платежи поставщики получат вовремя.
Напрямую можно оплачивать:
• холодное и горячее водоснабжение;
• водоотведение;
• отопление;
• вывоз мусора.
Необязательно переводить все услуги сразу. Допустимо платить напрямую только за воду, а остальное — через УК.
Как перейти на новую систему
Обсудить идею с соседями проще всего в домовом чате приложения «Госуслуги Дом». Это официальный и безопасный канал связи.
Если большинство согласно, проведите собрание — сделать это можно онлайн в том же приложении. Важно: обязательно указать дату перехода на прямые расчеты. Если этого не сделать, решение вступит в силу только через 90 дней.
Чтобы переход одобрили, необходимо набрать «50% плюс один голос». Решение принимается сразу для всего дома — перевести на прямую оплату лишь несколько квартир не получится. После этого в течение 10 дней уведомьте поставщика, отправив ему копию протокола собрания.
Приложение «Госуслуги Дом» доступно для всех смартфонов. Оно экономит время на визиты в инстанции и позволяет держать финансы под контролем в одном окне.