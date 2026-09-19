Парламентарий отметил, что голосование — реальный способ повлиять на будущее страны, региона и родного города.

«Сегодня я видел, как люди приходят семьями: молодежь, родители с детьми, представители старшего поколения — и все они осознанно делают свой шаг в будущее. Каждый заполненный бюллетень — это личный вклад в общее дело, который определяет вектор развития нашей Родины на годы вперед. Особенно радует, что взрослые на своем примере учат детей ответственности: они показывают, что участие в выборах — не просто долг, а проявление гражданской зрелости и заботы о завтрашнем дне», – поделился Александр Коган.

Депутат поблагодарил членов участковых и территориальных избирательных комиссий за профессионализм: по его словам, именно благодаря их четкой работе процесс остается прозрачным, честным и доступным для каждого избирателя.

Напомним, голосование проходит в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. Помимо выборов депутатов Государственной думы, жители региона выбирают новый состав Московской областной Думы, а в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне — депутатов местных советов.

Кандидаты от партии «Единая Россия» были определены в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 636 тысяч жителей региона — 12% от общего числа избирателей.

В Подмосковье созданы все необходимые условия для комфортного голосования. Жители могут прийти на избирательный участок либо проголосовать онлайн — со смартфона или компьютера из любой точки. Для маломобильных граждан доступно голосование на дому - члены УИК приезжают к ним с переносными ящиками. Прозрачность выборов обеспечивают тысячи наблюдателей, в том числе около 4 тысяч — от «Единой России».