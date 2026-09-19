Фонд «Защитники Отечества»: участники СВО активно участвуют в выборах в Подмосковье

Нынешний избирательный цикл стал для страны особенным – федеральные выборы проходят в условиях спецоперации. Новое время требует и новых героев. Поэтому в списке кандидатов много волонтеров и участников СВО. Только от «Единой России» в Подмосковье выдвинулись 18 ветеранов спецоперации. Многие из бойцов находят возможность проявить гражданскую позицию даже в непростых фронтовых условиях.

Сергей Пешкин сделал свой выбор дистанционно – через систему электронного голосования. Он отправился на СВО в 2023 году. В мае 2024-го получил ранение от удара дрона, обеспечив выполнение боевой задачи. Быстрые и грамотные действия Пешкина помогли сохранить жизнь раненым товарищам. Находясь в госпитале, Сергей прервал лечение и вернулся в строй, помогал поддерживать наступление российских войск уже в Курской области.

«Сделать свой выбор сегодня – это прямая обязанность каждого неравнодушного к будущему нашего региона и страны на ближайшие пять лет. Я свой выбор уже сделал и призываю всех земляков не оставаться в стороне», – сказал Сергей Пешкин.

В Одинцовском округе проголосовал ветеран спецоперации, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий. Он отправился на фронт добровольцем, служил бойцом-санитаром, затем — в разведке, а позже стал командиром роты ДРО «БАРС-31 «Пламя». После демобилизации прошел региональную кадровую программу «Герои Подмосковья». Сегодня занимается патриотическим воспитанием молодежи, а также помогает бойцам СВО с оформлением документов, организацией лечения и реабилитации.

«На избирательном участке обстановка спокойная и рабочая. Приятно видеть, что жители приходят голосовать семьями, вместе с детьми, бабушками и дедушками. Это показывает высокий уровень ответственности жителей за будущее нашего округа и всей страны», – поделился Павел Коломацкий.

По словам руководителя филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Московской области Ольги Ермаковой, опыт и инициативы участников СВО помогут лучше учитывать интересы ветеранов, военнослужащих и их семей, а также решать вопросы, волнующие жителей региона.

«Участники СВО — люди с особым жизненным опытом, высокой личной ответственностью и сильным чувством справедливости. Они на деле доказали преданность стране, умеют работать в команде, принимать решения в сложных обстоятельствах и отвечать за свои слова и поступки. Поэтому особенно важно, что сегодня они участвуют в выборах в качестве кандидатов в депутаты. Уверена, что их участие позволит по-новому взглянуть на многие вопросы», — сказала Ольга Ермакова.

18 сентября в Подмосковье началось трёхдневное голосование. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы, а в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне — депутатов местных советов.

Отдать свой голос за кандидатов можно как очно, придя на избирательный участок, так и в электронной форме – с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Жителям, имеющим ограничения по здоровью или иные уважительные причины не посещать участки, доступен надомный формат голосования.