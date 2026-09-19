Mitsubishi массово меняют на Volga: названа самая популярная марка в трейд-ин

Владельцы автомобилей Mitsubishi чаще других автовладельцев сдают свои машины в трейд-ин при покупке новых автомобилей Volga. На японскую марку приходится около каждой пятой машины, передаваемой в зачет приобретения отечественного автомобиля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николая Иванова.

Следом по числу автомобилей, сдаваемых в трейд-ин, идут Skoda, Mazda, Geely, Kia и Nissan. В компании отмечают, что покупатели Volga в основном стремятся сохранить привычный класс и формат автомобиля при смене машины.

Среди факторов спроса на модели Volga представители марки называют адаптацию к российским климатическим и дорожным условиям. В частности, речь идет об увеличенном клиренсе, зимних опциях и наличии полного привода.

Модели C50, K40 и K50 производятся в Нижнем Новгороде по полному циклу. Стоимость автомобилей составляет от 2,749 млн до 4,199 млн рублей.