Глава Щелкова: молодежь активно приходит на избирательные участки в округе

Глава Щелкова Андрей Булгаков проголосовал в школе №16 — вместе с молодыми избирателями и участниками СВО. А депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам сделал свой выбор на избирательном участке в Центре культуры «Подмосковье» в Мытищах.

Андрей Булгаков отметил растущий интерес к выборам у молодежи:

«Выборы — это всегда про личную ответственность. Особенно ценно, что сегодня на участки приходят молодые ребята, многие — впервые. Для них это первый взрослый политический выбор и реальный вклад в свое будущее, в котором они будут жить, работать, создавать семьи. Я уверен: сильная страна начинается с людей, которым не все равно»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы Александр Легков сделал свой выбор в Мытищах. Он подчеркнул, что голосование — это общий старт, от которого зависит будущее Московской области и всей страны.

«Я всегда говорю: победа складывается из маленьких шагов, которые делает каждый. Здесь так же: один голос — это шаг, а вместе мы — команда. Не стойте на обочине, приходите на участки. Времени достаточно: за три дня можно выбрать любой удобный момент, а для тех, кто не успевает, есть дистанционное голосование. Главное — не оставаться в стороне. Приходите, зовите родных, друзей, соседей. Давайте вместе сделаем этот выбор», — призвал Александр Легков.

После голосования спортсмен пообщался с членами участковой комиссии и наблюдателями, отметив четкую организацию работы участка. Легков подчеркнул, что присутствие наблюдателей — гарантия открытости процедуры и доверия к ее результатам.

В городском округе Мытищи работают 102 избирательных участка, голосование проходит в штатном режиме, нарушений не зафиксировано. Многие жители отмечают удобство трехдневного формата, которое позволяет каждому выбрать удобное время для посещения участка.

Кандидаты от партии «Единая Россия» были определены в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 636 тысяч жителей Подмосковья – 12% от общего числа избирателей. В числе кандидатов — участники СВО, учителя, врачи, представители молодежных организаций и действующие депутаты. Общерегиональную часть списка на обоих уровнях выборов возглавляет губернатор Андрей Воробьев.