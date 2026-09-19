В Мособлизбиркоме заявили об отсутствии существенных нарушений на УИК в Подмосковье

Выборы в Московской области идут спокойно, серьезных нарушений не зафиксировано. Об этом на брифинге в Центре общественного наблюдения сообщил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.

По данным избирательной комиссии на 15:00, ни одного существенного нарушения в регионе не выявлено.

Фурс отметил, что комиссия получает оперативную информацию с мест — как через центр общественного наблюдения, так и через службу заботы, которая работает в регионе уже несколько лет. Горячая линия действует и в Мособлизбиркоме, и в каждой территориальной комиссии.

«Голосование идет спокойно, существенных нарушений никаких нет. Мы получаем оперативную операцию с мест и в этом центре общественного наблюдения, и через службу заботы, которая работает уже который год в регионе», — отметил Фурс.

По его словам, звонков, вопросов и сигналов поступает много. Все они проверяются и отрабатываются, но серьезных решений, повторил Фурс, нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье явка на выборах достигла 33%.