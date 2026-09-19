Взял на выходные и уехал в Грузию: россиянин полгода скрывает тяжелобольного ребенка от матери

Уже больше полугода жительница столицы безуспешно пытается выяснить, где находится ее 13-летний сын. Мальчика забрал и укрывает за пределами страны бывший супруг женщины, пишет Lenta.ru со ссылкой на Baza.

История началась весной, когда экс-муж москвички Элоны, Илья, забрал ребенка на плановую встречу. Назад мальчик так и не вернулся. Позже выяснилось, что отец сменил сыну фамилию и вывез его на территорию Грузии.

Главная причина тревоги матери — состояние здоровья школьника. У подростка диагностированы гемофилия и астма, ему требуется постоянное врачебное наблюдение и регулярный прием препаратов. При этом отец мальчика занимает жесткую позицию противников традиционной медицины: он выступает против диспансеризации и необходимой терапии.

По словам Элоны, до этого года бывший супруг практически не интересовался жизнью сына и лишь недавно начал проявлять активность. Сейчас женщина не знает, в каких условиях содержится ребенок и получает ли он жизненно важную медицинскую помощь.

На данный момент мать пытаются решить вопрос через суд, требуя представить ребенка для прохождения медицинского обследования. Официально объявить мальчика в розыск правоохранительные органы пока не смогли.