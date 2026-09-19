Жирные корни и зуд: когда нужен пилинг кожи головы

Пилинг кожи головы делать «для профилактики» нужно далеко не всем. Процедура может помочь при повышенной жирности, скоплении укладочных средств и некоторых особенностях кожи, но при воспалениях и дерматологических заболеваниях может оказаться неуместной. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач косметолог, трихолог, доктор медицинских наук Анна Потапенко.

По словам специалиста, в первую очередь пилинг стоит рассматривать как инструмент для решения конкретных проблем, а не как обязательный этап ухода. Поводом обратиться к такой процедуре может быть быстрое появление жирности у корней, потеря объема, зуд или ощущение, что кожа остается «грязной» даже после мытья.

«Пилинг может быть полезен при гиперкератозе — образовании плотных чешуек вокруг основания волос, а также при скоплении остатков стайлинговых средств. Еще одна ситуация — наличие тягучих пленок от укладочных средств. Бывают и фолликулярные пробки, когда чешуйки закупоривают устья фолликулов. В таких случаях правильно подобранный пилинг может стать частью ухода», — рассказала врач.

Сама процедура направлена на удаление ороговевших клеток, избытка кожного сала и остатков косметики. Это помогает очистить кожу и подготовить ее к дальнейшему уходу.

«Суть пилинга заключается в том, чтобы мягко отшелушить ороговевшие клетки, убрать излишки кожного сала и остатки средств для укладки. Это не только улучшает ощущение чистоты, но и помогает коже лучше воспринимать последующие уходовые или лечебные средства — например, сыворотки и маски», — отметила Потапенко.

Частоту проведения процедуры врач советует подбирать в зависимости от типа кожи и ее реакции.

«При жирной коже головы я обычно ориентируюсь примерно на один пилинг в неделю. При выраженной себорее — иногда до двух раз в неделю. Если кожа нормальная или комбинированная, достаточно одной процедуры раз в 10-14 дней в качестве поддерживающего ухода», — пояснила трихолог.

А вот обладателям сухой и чувствительной кожи, по ее словам, с пилингом стоит быть особенно осторожными.

«Для сухой или чувствительной кожи я бы рекомендовала делать пилинг не чаще одного раза в три-четыре недели и выбирать максимально мягкие формулы. Например, энзимные, а не агрессивные кислотные», — сказала специалист.

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Если после процедуры появляется покраснение, сильное жжение, шелушение, которое продолжается дольше ожидаемого, или любой другой дискомфорт, это сигнал остановиться и обратиться к профессионалу.

«Лучше первый раз делать эту процедуру у трихолога. Если решили делать сами, могут быть побочные реакции покраснение, сильное жжение, шелушение дольше ожидаемого или другие дискомфортные ощущения — это также сигнал довериться профессионалу. Также частоту стоит корректировать под образ жизни: летом, при активном спорте или при использовании агрессивных укладочных средств можно чаще делать поддерживающие пилинги, а в сухой зимний сезон — реже и с усиленным барьерным уходом», — объяснила врач.

Пилинг не проводят при нарушении целостности кожи, ссадинах, расчесах, ожогах, активных воспалениях и гнойничковых высыпаниях. При обострении некоторых дерматозов, в том числе псориаза или экземы, процедуру откладывают до стабилизации состояния. Агрессивное отшелушивание раздраженной или поврежденной кожи может усилить проблемы.

«Важно понимать, что пилинг не лечит основные заболевания кожи головы. Себорейный дерматит, псориаз или грибковая инфекция требуют своей терапии. Пилинг в некоторых случаях может быть частью комплексного лечения, но только после того, как врач определит основную проблему и стабилизирует состояние», — отметила Потапенко.

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