Депутат Роднина оценила активность на избирательных участках в Химках

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина проверила работу избирательных участков в Химках. Там 19 сентября продолжается голосование за депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и местного Совета.

Все 118 участков города работают в штатном режиме с 08:00 до 20:00. На каждом дежурят члены комиссии, обученные наблюдатели и сотрудники, отвечающие за порядок.

Роднина отметила, что ее порадовало, как много жителей приходят голосовать целыми семьями. По ее словам, выборы — это отличная семейная традиция. Также она высоко оценила саму организацию на местных участках.

Напомним, что помимо голосования на участке, у жителей есть альтернативы. Те, кто подал заявление заранее, могут проголосовать дистанционно. Маломобильные граждане вправе сделать выбор на дому — заявки принимаются до 14:00 20 сентября.

Участки закроются завтра, 20 сентября, в 20:00. После этого комиссии приступят к подсчету голосов.

Ранее стало известно, что явка в Подмосковье превысила 33%, а онлайн-голосование бьет рекорды.