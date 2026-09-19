Уровень повседневной жизни в Донбассе заметно вырос после вхождения региона в состав России. Об этом РИА Новости заявил журналист и военный корреспондент катарского телеканала «Аль-Араби» в Москве Саад Халаф, не раз посещавший новые регионы.

По его словам, качество жизни людей улучшилось, несмотря на продолжающиеся атаки украинских формирований. Халаф напомнил, что жители Донбасса с 2014 года и до начала СВО подвергались многочисленным ударам со стороны ВСУ.

Корреспондент отметил, что граждане ДНР испытывают большую радость из-за присоединения к России. Они уверены, что по историческому праву должны быть частью Российской Федерации. По мнению Халафа, население Донбасса сознательно поддержало интеграцию, рассматривая воссоединение как восстановление исторической справедливости.

Ранее, 17 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выстрадали право участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. В этих регионах будет действовать особый порядок голосования с учетом условий военного положения.