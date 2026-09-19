В российском детсаду устроили стриптиз с «Артуром Пирожковым»

В одном из детских садов Омска разгорелся скандал из-за стриптиза с ростовой куклой «Артура Пирожкова». Видеозапись появилась 19 сентября в распоряжении РЕН ТВ .

В актовом зале, где еще утром проходили детские утренники, устроили пикантное шоу. На кадрах видно, как ростовая кукла «Артур Пирожков» входит под аплодисменты и начинает поздравлять воспитательниц.

«Вот это да!» — сказала одна из сотрудниц дошкольного учреждения.

Затем включили песни Пирожкова. Артист начал вращать бедрами и скинул красный пиджак. Одна из женщин потрогала рельефную спину певца. В этот момент Пирожков сбросил черные брюки и остался лишь в красных трусах.

Жители Омска возмутились откровенным мероприятием. Однако воспитатели заверили, что все произошло перед тихим часом, а дети ничего не видели. Тем не менее местная прокуратура приступила к проверке.

Артур Пирожков — сценический образ российского комика Александра Реввы. По задумке юмориста, Пирожков — импозантный певец, культурист, танцор и любимец женщин.